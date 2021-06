Michelle Carvalho aseguró que una mujer la atacó en la calle: «Fue mi primera cachetada» A través de sus redes sociales Michelle Carvalho dio a conocer que tuvo un violento enfrentamiento con otra mujer.

Una particular situación vivió Michelle Carvalho este jueves. Pues a través de sus redes sociales la chiquilla aseguró que fue atacada por una mujer en plena vía pública.

En sus historias de Instagram, la brasileña compartió una postal en la que se puede ver su mano con una de sus uñas quebradas, además de rastros de sangre, demostrando que la mocha no fue para nada una cosa pequeña.

«A mis 27 años nunca pensé en la vida que alguien me atacaría cobardemente en una vía pública, ayer» comenzó escribiendo Michelle, junto con agregar: «Y nunca pensé que le pegaría a una persona. Obviamente por legítima defensa».

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la ex chica reality confesó: «Fue mi primera cachetada, muy bien puesta, que me costó una adorada uña. Espero que sea la última vez».

Finalmente Michelle comentó que «Obviamente hice la denuncia como corresponde, esperando que llamen de Fiscalía».

Eso sí, hay que mencionar que hasta el momento la modelo XL no ha querido dar más detalles de lo ocurrido, ni especificar dónde fue. Pero lo que sí comentó es que la mujer iba con un rottweiler y aseguró que «su intención era que el perro me atacara y no le resultó».

Michelle y su accidente

Hay que mencionar que este no es el único incidente que ha tenido Michelle Carvalho en el último tiempo. Ya que la chiquilla relató en marzo pasado que sufrió un complicado accidente automovilístico mientras estaba con su pololo de vacaciones en Brasil.

La chiquilla explicó en su Instagram, que todo se debió a que el vehículo en que iban se quedó sin frenos, por lo que su pinche decidió hacer una maniobra para no atropellar a nadie, por lo que decide chocar contra un poste.

Después de eso, Michelle compartió una fotito donde muestra al autito en cuestión destrozado por culpa de la colisión.

Acto seguido, publicó las diversas heridas que le provocó el choque, comunicando que no fue nada grave y que ambos se encuentran en una rápida recuperación.

«Gracias a Dios estamos vivos. Mi novio se lastimó un poco más que yo pero estamos bien dentro de todo», comentó Michelle en la red social de la camarita.