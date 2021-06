«La cantidad de daño»: El desgarrador mensaje de tía de Tomás Acevedo Tras conocerse el veredicto en contra de los imputados del crimen de Tomás Acevedo, la tía del menor se refirió a la sentencia que esperan.

Este miércoles en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua se leyó el veredicto en contra de los dos imputados por el brutal crimen de Tomás Acevedo. Finalmente y por decisión unánime ambos fueron declarados culpables de Homicidio Calificado.

Frente a esta situación que en ‘Contigo en la Mañana’ conversaron con Patricia Olea, tía del joven scout, quien se refirió al mayor temor que tiene la familia de cara a la lectura de condena, la cual se realizará el próximo viernes 11 de junio.

«La preocupación es que le den menos de lo que nosotros querríamos, que son 5 años. Lo terrible sería menos que eso. Sería un tema preocupante, angustiante, doloroso, burlesco para nosotros, quizás, pero tenemos fe en que vamos a tener el máximo» afirmó sobre la menor involucrada en el crimen de Tomás.

Tras esto, Patricia fue consultada por el estado de su hermana, la mamá del joven, quien según comentó: «Tiene una fortaleza increíble, es una mujer que se para mil veces al día, se echa energía sola. Hoy, de hecho, ya está trabajando. Yo cada día aprendo de ella».

«Es un susto mío, de mi familia, ver qué va a pasar después de esto, cuando esto termine. No lo hemos hablado nunca, he ido paso a paso con ella, pero sé que algo va a tener que hacer, se va a encantar y va a tener que aprender a vivir» señaló sobre la madre de Tomás.

Junto con agregar: «Va a tener que aprender a vivir, a nacer, a seguir una vida sola. Ese futuro que tenía para ella y para su hijo ya no está, independiente de las penas que den. Ya Tomás no va a estar y no tenemos que armar».

El desgarrador mensaje sobre Tomás

Antes de finalizar el despacho con el matinal de CHV, la mujer quiso tomarse un momento para entregar un fuerte mensaje. «Julio César, su tú me permitieras un minuto. Un minuto. Quiero expresar… quizás no es el horario más oportuno, hay niños, pero quiero expresar mi sentir».

«Me he acostumbrado tanto durante este año y 11 meses a la cantidad, a las cifras. 395, 395, 395. Pero quiero decirte a ti, a la Monse, a tu panel, a quien me esté escuchando, que son 395 puñaladas a mi sobrino» comenzó señalando.

Finalmente señaló: «No quiero caer en lo cliché, me he mantenido digna hasta el final. Pero tú no sabes el dolor que ha sido para nosotros ver el deterioro de mi sobrino. La cantidad de daño que no se lo doy a nadie. Innecesario por lo demás. No voy a ahondar más porque no es el horario, pero es un dolor, Julio. Si esta gente entendiera (familia de la imputada), por lo menos tendrían un poco de consideración de no difamarnos más».