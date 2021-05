Thalía sorprende con el estreno de su nuevo disco ‘desAMORfosis’: «Es dejar ir lo que no me pertenece» Lanzando su séptimo álbum , Thalía conversó sobre la llegada de "desAMORfosis" y cómo ha sido grabar música durante la pandemia.

Este viernes 14, Thalía soprendió a sus fanáticos y estrenó su nuevo disco «desAMORfosis». Inspirado en las vueltas y caminos que ha tenido durante su vida, la mexicana presenta su séptimo álbum de estudio con más de 14 canciones.

A estas alturas, la cantante ya es considerada como una diva del pop dentro de América Latina. Y es que, quién no ha cantado a viva voz sus temazos ‘¿A quién le importa?’ o ‘Amor a la Mexicana’.

Es por esta misma razón, que nuestros amigos de Los 40 no perdieron la oportunidad de entrevistarla, para saber todas las novedades de este nuevo disco.

«Disco nuevo, sorpresivo. Nadie lo esperaba y estoy contenta. Porque ha sido un proceso para mí, el preparar cada una des estas canciones junto con todos los grandes productores, compositores, ingenieros, todos los que trabajaron en este disco conmigo», partió comentado Thalía la llegada de este álbum.

Además, no dejó pasar la oportunidad para explicar de dónde nació el peculiar nombre que escogió. «‘desAMORfosis’ es esta palabra compuesta por este viaje interno que me aventé, como para entender todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida, en el amor y en el desamor, y en la metamorfosis que me ha hecho la persona que soy hoy. Es ese dejar ir las cosas que ya no me pertenecen y abrazar el amor en toda su expresión. De eso se trata este disco», explicó la mexicana.

Thalía, pandemia y música

Tal como la mayoría del mundo, la vida de Thalía también se ha visto afectada por la llegada del Coronavirus y la crisis sanitaria. Al respecto, la cantante explicó cómo fue grabar y producir música en medio de una pandemia mundial.

«Este disco es distinto a toda la discografía que tengo, porque nos agarró en un cambio global. Estos últimos meses han sido súper intensos para todos nosotros, y definitivamente se refleja en todo lo que es la música y lo que es la lírica de todos estos temas. Y en un aspecto de liberación, de frescura, de sanación y de alegría. Eso es lo que tiene este disco», afirmó la intérprete.

Si quieres revisar la entrevista completa, a continuación te la dejamos: