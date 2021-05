Princesa Alba y su importante reflexión tras detenciones de Pablo Chill-E y Cami Gallardo Tachando de 'irresponsable', Princesa Alba conversó sobre las polémicas detenciones de los cantantes y los carretes en plena pandemia.

Durante toda esta pandemia, han sido a la luz varias polémicas que involucran a famosos cantantes nacionales. Algunos de ellos, han sido Cami Gallardo y Pablo Chill-E, quienes han sido detenidos por Carabineros tras no cumplir las medidas sanitarias. A raíz de esta controversia, una chiquilla que no se quedó callada fue Princesa Alba, quien hizo una importante reflexión al respecto.

En conversación con La Cuarta, la artista dio una entrevista en donde no solo habló de su carrera y trayectoria. Sino que también se refirió a los carretes de sus colegas de la industria en plena pandemia.

Recordemos, que Camila Gallardo fue detenida a comienzos de año por hacer una reunión que sobrepasaba el aforo permitido en su departamento. Además, a mediados de abril, la cantante recibió una ola de críticas por salir del país con las fronteras cerradas y ser fotografiada carreteando en Miami.

Por otro lado, Pablo Chill-E también ha tenido su cuota de noticias. Ya que el artista fue detenido grabando un video clip con más de 40 personas, realizó un concierto clandestino en la comuna de La Granja, y ahora lo pillaron manejando un auto con encargo por robo. Situación que terminó con una persecución policial y con el trapero bajo arresto domiciliario.

Otros famosillos que han sido pillados en situaciones similares, fueron los cantantes Kid Tetoon y Tea Time. Ambos detenidos por juntas clandestinas.

La reflexión de Princesa Alba

Al respecto, Trinidad Riveros, o mejor conocida como la Princesa Alba, cuestionó la actitud de su generación completa frente a la pandemia.

«Yo soy una señora ajajaja. No salgo nada, me quedo acá con mis gatos y no me gusta mucho carretear la verdad. En ese sentido, mi generación efectivamente ha sido irresponsable porque se siguen juntando, siguen carreteando», partió explicando la intérprete de ‘Summer love’.

A lo que continúo con lo siguiente: «Todos los chilenos queremos volver a salir a trabajar. Por eso lo de los fondos previsionales, la gente necesita plata y volver a la normalidad. Entonces en verdad eso no colabora nada. No conozco muy bien los contextos, pero creo que si alguno lo detuvieron en el estudio, por ejemplo, ahí encuentro que es un poco más aceptable, porque estaban trabajando, pero si estaban carreteando…», dejo la respuesta en el aire la chiquilla. Dejando entre ver que no está muy de acuerdo con la idea de salir de fiesta bajo pandemia.