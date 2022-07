Cami se desahoga por las críticas: «Me encierro en mi pieza a llorar»

Por estos días Cami Gallardo está participando en The Voice Chile como jurado, rol que no ha pasado desapercibido, ya que la cantante nacional se ha llenado de críticas y burlas; donde incluso ha sido acusada de egocéntrica por sus comentarios.

Y la cosa no se queda ahí, pues en los últimos capítulos le ha tocado eliminar a varios de los participantes de su team, con elecciones que no han sido del gusto del público. Es más, en los playoffs se convirtió en lo más comentado, tras dejar ir a dos queridos concursantes.

Es en este contexto que Cami recurrió a una transmisión en vivo a través de Instagram, donde se desahogó sobre los complejos momentos que ha vivido durante su paso por el espacio de talentos.

Cami y las constantes críticas

«La gente no se da cuenta y quieren creer el morbo, que hay envidia, que está calculado, que es todo maquiavélico y malo. Pero hay puro amor en el equipo» comenzó señalando en el live, donde también estaba una de las eliminadas.

Siguiendo por esta línea, Cami agregó que «yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hueás o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor».

Además, afirmó que los constantes cuestionamientos «sí me afecta un montón y también me afecta verlos a ustedes (sus pupilos) involucrados en esto, porque no solo dificulta el espacio colaborativo del artista, sino que bloquea a otros que quieren meterse al rubro o a este tipo de programas, porque les da miedo».

«Me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes, me duele, me hace mal (…) me genera desesperanza. Es súper frustrante e invito a toda la gente que insiste en tirar mierda a todas partes, que por favor se cuestionen un poco el estado en el que está hoy la industria de la música. Cuestionémoslo un segundo: no existe» cerró Cami.