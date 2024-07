Este es el desalmado motivo por el que Hugo Bustamante y Denisse Llanos mataron a Ámbar Cornejo

Hace un tiempo, la periodista Ivonne Toro estuvo en la noticia, luego de revelar que en medio del trabajo de su sobre el caso de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, condenado por el asesinato de la adolescente, le confesara dos crímenes más.

Es en este contexto que, ahora la profesional contó más detalles sobre lo que difícil que era vida de la adolescente. Además de los crudos motivos que tuvieron su madre y su pareja para quitarle la vida.

Según lo consignado por CHV Noticias, la periodista relató que «a los 7 años comenzó a ser abusada por su padrastro, el papá de su hermano».

«A Ámbar la amenaza este hombre, Juan Carlos Pérez, le dice que le hará daño a su hermano y a su mamá. Cuando ella calla no es por temor en su vida, es por temor por la gente que quiere», continuó la autora de ‘La Niña Ámbar’.

Uno de los motivos del asesinato de Ámbar Cornejo

Por otro lado, se refirió a la fría reacción que tuvo Denisse Llanos con relación al crimen de su hija. «Me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto, en una conversación, me dice: ‘lo peor de todo esto es que ahora estoy sola'».

«Hay una niña asesinada, que es su hija… Hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien», agregó.

Siguiendo por esta línea. Mencionó que la madre de Ámbar Cornejo «era incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado».

Para cerrar, Ivonne Toro impactó al revelar cuál era uno de los motivos por el que Denisse Llanos y Hugo Bustamante mataron a Ámbar Cornejo.

«Cuando ellos (Denisse y Bustamante) me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus tres razones. Con una frialdad absoluta, Denisse me dice: ‘También la matamos porque queríamos la plata del IFE’. Tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen una explicación» cerró.