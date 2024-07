Daniela Aránguiz lanza dura respuesta a Luis Mateucci: «Qué voy a querer tener una guagua con él»

Hace unos días te contamos que quedó la escoba al interior de ¿Ganar o Servir?, luego de que Luis Mateucci le contara a Nico Solabarrieta y Guarén los supuestos motivos que lo llevaron a terminar su relación con Daniela Aránguiz.

De acuerdo al relato del argentino, «a mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió». Agregando que «por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, (Dany) se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver».

Es en este contexto que, Daniela Aránguiz no se quiso quedar callada y aprovechando su plataforma en Sígueme, se lanzó con todo en contra del chico reality, incluso sacando a colación al padre de sus hijos.

Daniela Aránguiz barre el piso con Luis Mateucci

«Yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci (…) si yo no quise retener al amor de mi vida, a mi marido que era millonario, créeme, qué voy a querer tener una guagua con Luis Mateucci…», comenzó señalando.

A pesar de que señaló que le cargaba hablar de él, ya que era «darle cinco minutos más de vida en televisión», afirmó que sus acusaciones «sobrepasaron los límites». Además de señalar que «lo encuentro súper machista y retrógrado pensar que una mujer amarre a un hombre o lo extorsione con un hijo».

Por otro lado, Daniela Aránguiz aprovechó de recordarle que le abrió las puertas de su casa y le permitió compartir con su familia, pero que su ex amor «solo piensa en él mismo». Es por eso que solo le deseó «lo mejor», pero aprovechó de recordarle que tiene una millonaria deuda con ella. «Por favor, me pague».

Ya para cerrar, le dejó como recado que «por favor no me sigas llamando por Facetime», ya que lo tiene bloqueado de todas sus redes.