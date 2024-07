Padres de guagua robada en Temuco rompen el silencio: «Me dice: Oye, qué linda tu bebé»

El caso que conmocionó al país durante esta semana, sin duda que, es el de la guagua de tan solo cinco días que robaron desde el Hospital de Temuco y que estuvo desaparecida por cerca de cuatro horas, hasta que apareció en casa de Paola Navarrete Riquelme, mujer que se la llevó.

Frente a esto, es que ya pasados unos días de esta terrible situación, es que los padres de la pequeña conversaron en exclusiva con 24 Horas, afirmando que la ahora imputada planeó con detalle el rapto y que la vio en el pasillo del recinto de salud.

De acuerdo al relato de la madre, ese día la mujer vestía uniforme clínico, guantes blancos de látex e incluso una credencial del Hospital de Temuco. «Nunca en mi vida la había visto (…) Andaba regañando, porque decía que la habían cambiado de turno, que siempre le hacían lo mismo o algo así».

El relato de la madre de guagua robada en Temuco

«Ella se va, después vuelve y me dice: ‘Oye, qué linda tu bebé. Que Dios la bendiga’. Yo ahí pesco mis cosas para ir a cambiarme, entro al baño, salgo y ya no estaba», agregó.

Y al dar aviso de que su hija no estaba, las matronas comenzaron a buscar debajo de la cama y tras un velador. «Yo les digo que es una bebé de días, que cómo va a estar abajo de la cama. Por último, pedí que me mostraran las cámaras para ver si reconozco algo. No me dejaban, no me creían. En ningún momento se me ocurrió que podría haber sido ella».

Es frente a la insistencia de la policía, que finalmente la dejaron ver a su hija. «Yo les digo: ‘Ella es’. La llevaba en el bolso», señaló al medio antes nombrado.

Cuando se conoció la identidad de la mujer que robó a la guagua del Hospital de Temuco, es que la madre quedó segura de que estaba premeditado. «Ella andaba buscando a una niña por toda la ropita que le tenía puesta. Ella le cambió toda la ropa, no tenía nada de lo que yo le tenía puesto».

«Incluso calculó el tiempo en que ella se metió para ingresar con el bolso y salir. Ella parece que perdió su guagüita, pero eso no justifica ir a sacar otra. Quería calmar su dolor dejándole otro dolor a otra familia» cerró.

Hay que mencionar que la entrevista de los padres de la bebé robada se hizo antes de la audiencia de formalización de este viernes. Por lo que no sabían que en realidad Navarrete nunca estuvo embarazada y se había sometido a una esterilización en 2008.