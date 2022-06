Raquel Argandoña arremete contra Cami Gallardo: «Está muy sobreactuada»

Sin duda que Cami Gallardo se ha convertido en una de las figuras más polémicas de The Voice; pues desde el comienzo del programa, la chiquilla se ha llevado todas las críticas por parte del público, a quienes no ha logrado convencer con su actuación en el programa de talentos.

A esto se suma el encontrón que vivió con Yuri en medio de la presentación de una participante, y que no fue del agrado de la mexicana por usar ropa demasiado ajustada. A tal nivel llegó su discusión, que la chilena terminó llorando en su camarín.

Frente a esto es que en Zona de Estrellas hablaron de la pelea; momento en el que Raquel Argandoña no dudó en irse con todo y criticar duramente a Cami Gallardo por cómo ha sido su rol en el espacio de Canal 13.

Raquel Argandoña contra Cami Gallardo

«Creo que está muy sobreactuada. De repente veo y dice: ‘¡Ay qué lindo! ¡Qué maravilloso!’, entra otro y ‘¡Ay no! ¡Sensacional, magnífico!’. Todo para ella es fantástico, brutal» comenzó señalando la Quintrala.

Siguiendo por esta línea, Raquel Argandoña agregó: «Yo no sé si después ella de verdad es coach de los participantes o es solamente para la cámara, a mí eso no me consta».

Tras esto, Mario Velasco la apoyó en su dichos. «Yo a ella la encuentro una tremenda artista, pero que de ahí ella tenga el talento o la pedagogía de poder enseñarle a alguien cómo cantar, me parece que también puede ser distinto».

Mientras que Manu González fue la nota disidente, entregando todo su apoyo a Cami Gallardo. «Está haciendo el show que se le ha pedido».

Pero Raquel Argandoña no se quedó callada, por lo que siguió arremetiendo contra la cantante. «Entonces no es ella, en realidad está representando un personaje», para finalmente reclamar que CHV decidió no mostrar la pelea con Yuri.