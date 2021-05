Marcela Vacarezza encantó con adorable fotito de sus retoños A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza enterneció a sus seguidores con bella fotito donde posan juntitos sus hijos menores.

Como ya te hemos contado Marcela Vacarezza es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 844 mil seguidores a los que siempre encanta con distintos registros de su vida familiar y personal, además de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que recientemente la esposa de Rafael Araneda sacó suspiros entre sus fanáticos al compartir una adorable postal en el que aparecen sus dos retoños menores: Vicente y Benjamín, quienes posan con toallas a juego después de un día de piscina.

«El amor no puede llegar a tanto» escribió Marcela Vacarezza para acompañar la tierna fotito que en poco tiempo recibió más de 48 mil me gusta por parte de sus seguidores y decenas de comentarios a quienes les encantó que los hermanos pasen tiempo juntitos.

«Tan alto benji, que edad tiene,? Se ve grande, lindos los hermanitos»; «Preciosos tu hijos marcelita, es amor puro de hermanos»; «Nada que hacer….son maravillosos tus hijos»; «Que hermosos y felices!!!»; «Q ternura»; «ambos un amor»; «Pura felicidad en sus sonrisas!» y «Son tan lindos tus bebes!!!» le escribieron.

Incluso algunas figuras de la televisión no dudaron en dejarle mensajes a Marcela Vacarezza, pues Cristián Sánchez le dejó varios emojis, mientras que Martín Cárcamo escribió «preciosos» e incluso Rocío Marengo le dejó un «Lindooooooos!» acompañado de corazones.

La broma de su retoña Florencia

Como ya te mencionamos, Marcela Vacarezza siempre está compartiendo registros sobre su familia y recientemente sacó carcajadas entre sus seguidores con un video mostrando la broma que le hizo su retoña Florencia.

Resulta que siguiendo un reto viral, la hija de la comunicadora comenzó a contar cual era su rutina diaria, contando una historia completamente distinta a la que hace normalmente, todo con el fin de ver la reacción que tiene su mamá.

Es por lo mismo que mientras la chiquilla contaba la historia, Marcela Vacarezza no se aguantó y le dijo: «¡¿Florencia, me estay hueviando?… ¿cuál es la idea, qué estás haciendo?» momento en el que no pudo seguir con la historia y estalló en risas.