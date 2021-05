¡Ternura total! María Luisa Godoy sacó suspiros con fotitos de su retoño A través de su cuenta de Instagram, María Luisa Godoy encantó al mostrar lo grande que está su hijo menor con una adorables postales.

Fue en septiembre del año pasado que María Luisa Godoy se convirtió en mamita por cuarta vez, luego de recibir al pequeño Ignacio junto a su marido. Desde ese día que la animadora del ‘Buenos Días a Todos’ ha estado más que chocha compartiendo registros del bebé.

Así ocurrió durante estos días, pues el rostro de TVN compartió a través de su cuenta de Instagram unas adorables postales del chicoco de ya casi 8 meses en los que aparece posando desde la silla del auto mientras está tiene puesto un chupete.

«Cómo crecen de rápido! Lo dejaría así y que no pudiera crecer más…» escribió María Luisa Godoy para acompañar las tiernas fotitos del pequeño que rápidamente le trajeron más de 36 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

«Que preciosura de mirada dulce, maravilloso»; «Bello y tierno a más no poder!»; «que delicia Mari!»; «Hermoso su hijito»; «Tan grande y lindo que está!!!!»; «Un muñeco»; «Que lindos su ojitos de Nachito»; «Príncipe!!»; «Cada vez más lindo!» y «Es un exquisito!!!! Mori de amor» es parte de lo que le escribieron.

También fueron algunos famosillos que le dedicaron tiernas palabras a María Luisa Godoy al ver lo lindo y grande que esta Ignacio. Una de ellas fue nuestra Chiqui Aguayo quien le escribió: «Hermosooooo», mientras que Paloma Soto le dedicó un «Auuu esos ojitos!!!!!».

María Luisa Godoy y la maternidad

Recientemente en una entrevista, la animadora de TVN se refirió a vivir nuevamente la maternidad, pues el pequeño Ignacio llegó a su vida luego de tener tres niñitas junto a su marido.

«Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando la carga. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero éste se me ha hecho pesado» señaló en su momento María Luisa.