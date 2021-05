Le dijo que irían a ver a Chayanne: Hijo engañó a su mamá y la llevó a vacunarse contra el Covid-19 Desde México, una video se hizo viral luego de que un joven engañara a su mamá con Chayanne para que se vacunara contra el Coronavirus.

Desde la ciudad de Monterrey en México, un divertido y particular video se hizo viral en redes sociales. Y es que de tanto en tanto, aparecen en Internet unas anécdotas que causan furor. Este caso no fue la excepción, ya que un joven engañó a su mamá para llevarla a vacunarse contra el Covid-19, haciéndola pensar que irían a conocer a Chayanne. Registro que quedó grabado y dejó la pata en el cibermundo.

Si bien originalmente se publicó en la aplicación Tik Tok, este video ahora se hizo viral el otras plataformas como Twitter. En donde el muchacho a causado furor por su estrategia para lograr que su madre se vacune.

«Le dije a mi mamá que Chayanne estaba en Monterrey… Pero realmente la llevé a vacunar», partió escribiendo este joven en el registro.

El video fue grabado al interior de un auto, en donde se ve como la madre y su hijo van camino a esta supuesta reunión con el cantante. Y es que ya todos sabemos, que si se trata de Chayanne, nuestras mamás se vuelven un poco locas y son las fanáticas número 1.

Emocionada, esta mujer comenta lo larga que está la fila de autos para conocer al puertorriqueño. Sin embargo, aquí es cuando su hijo le comenta que en realidad es la cola para vacunarse en contra del Covid. Dejándola totalmente sorprendida y además, un tanto enojada.

«Que cabrón, por eso me trajiste aquí. A mí no me gusta eso», le responde furiosa esta madre a su hijo, mientras lo golpea en el brazo con una mascarilla y el se ríe.

Sin embargo, para que la estrategia le funcionó de maravilla, ya que a pesar de su enojo por no conocer al cantante, esta mujer se terminó pinchando el brazo igualmente.

