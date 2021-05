«Nos trataban pésimo»: Pamela Díaz reveló detalles de cuando trabajó con Pancho Saavedra en matinal del 13 En el programa 'Cuento Corto', Pamela Díaz contó los duros tratos recibidos junto a Pancho en el extinto 'Viva la Mañana' de Canal 13.

Ayer se transmitió a través de Instagram, ‘Cuento Corto’, programa que conduce Pancho Saavedra y el actor Jorge Zabaleta.

En el espacio estuvo invitada la panelista de ‘Me Late’ de TV+, Pamela Díaz, quien aprovechó de contar diferentes cositas cuando la chiquilla trabajó con Pancho.

Una de esas fue cuando ambos trabajaban en el extinto matinal de Canal 13, ‘Viva la Mañana’, espacio que se transmitió entre el 2009 y 2010.

«Yo cuando trabajé con Pancho en el matinal, nos trataban pésimo. Él lloraba porque hacía las medias notas, se sacaba la cresta, llegaba con toda la hueá perfecta para hacerlo, y nos decían ‘ustedes no van a ir'», dijo la chiquilla, en declaraciones recogidas por Página 7.

Además, Pamela afirmó que durante el tiempo que estuvieron en el programa, muchas veces Pancho llegaba con notas y no eran tomadas en cuenta por el equipo.

«Me acuerdo que a nosotros nos sacaban del matinal para decirnos que no íbamos a ir en la emisión, y yo sufría por ti, porque decía que yo no hago ni una huea y tiraba tallas, y este loco hacía los sendos materiales y me decía que era injusto», dijo Pamela hacia Pancho, quien afirmó lo dicho.

Tras los constantes momentos ingratos de la pareja, llegaron hasta un punto que quisieron dejar el programa.

«Una vez preguntamos por qué no íbamos y nos dijeron ‘ustedes no entran, por fomes’ y ahí quedamos humillados y nos fuimos, y estuvimos a punto de renunciar», afirmó Panchito.

El éxito de Pancho Saavedra

Luego de pasar estos complejos momentos, Pancho Saavedra fue perseverante ya que se mantuvo en la señal participando de otros programas.

Entre ellos fue el espacio de farándula ‘Alfombra Roja‘, que lideró con gran éxito entre el 2011 y 2013, pero no fue hasta un año después donde el chiquillo se consagró en la tele con ‘Lugares que Hablan’.

El espacio que ya tiene 8 temporadas se posicionó desde un principio en los primeros lugares de sintonía y dejando a Panchito como uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.