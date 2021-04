Más vale prevenir: Chilevisión suspende grabaciones de programas de entretención "Contamos con un stock de capítulos ya grabados", dijeron desde Chilevisión para tranquilizar a los seguidores de 'Pasapalabra' y 'Yo Soy'.

Tras la compleja situación sanitaria que atraviesa el país, Chilevisión tuvo que adoptar medidas para evitar posibles contagios de Covid-19 al interior del canal.

Una de ellas es la suspensión de todo programa de entretención, lo que implica que el clásico ‘Pasapalabra’ y el exitoso espacio de talentos ‘Yo Soy’ no tendrán nuevas grabaciones hasta nuevo aviso.

Asimismo también están afectados ‘La Divina Comida’ y ‘Podemos Hablar’, este último hace poco había vuelto con una nueva temporada tras un año suspendidos por la pandemia.

«Con el fin de cuidar a nuestros equipos, hemos reducido al mínimo nuestra dotación de colaboradores con trabajo presencial en Chilevisión», expresaron desde la señal a través de un comunicado.

Pero para tranquilidad de los televidentes, también afirman que cuentan «con un stock de capítulos ya grabados, que transmitiremos durante las próximas semanas».

En el caso de ‘Pasapalabra’ desde esta semana se está transmitiendo su edición ‘En Acción’, donde famosillos compiten entre ellos para ayudar a una institución benéfica.

De esta manera sólo quedaran disponibles el departamento de prensa y el matinal ‘Contigo en la Mañana’, los cuales cumplen un rol informativo.

El último día de Jean Philippe en Chilevisión

A través de Instagram, el anide ‘Yo Soy’, Jean Philippe Cretton, avisó que hoy fue citado a una grabación de emergencia.

«Estamos en una grabación especial y urgente de Yo Soy. Estamos frenados. Tuve que venir solo por hoy y después de vuelta al encierro», dijo.

Cabe señalar que el chiquillo hace semanas que viene diciendo que ha tenido mucha pega dentro de Chilevisión, donde llega desde muy temprano y se va ya avanzada la nochecita, por lo que ahora podrá descansar un ratito.

«¿Les puedo contar un secreto? Pero no le digan a nadie. Yo siempre estoy tratando de ir al ánimo, buena onda. Pero hoy se me viene un día eterno de pega y no tengo ningún ánimo de trabajar, nada. ¿Cómo se hace?», dijo Cretton en la red social de la camarita.