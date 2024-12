Impactante momento en CHV: Encuentran a mujer desaparecida hace semanas en plena transmisión

Esta mañana, en un emotivo y sorprendente reencuentro transmitido en vivo durante el matinal de CHV, se dio a conocer la noticia de que finalmente se había localizado sana y salva a una joven madre que había estado desaparecida durante casi un mes, generando una gran preocupación entre sus seres queridos y la comunidad.

La mujer en cuestión es Estefanía Sotomayor, una madre de 37 años, cuyo paradero se había desconocido desde el día en que, después de terminar su jornada laboral en una óptica en Santiago, decidió pasar por un restaurante. Sin embargo, desde ese momento, su rastro se desvaneció, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de su familia, amigos y las autoridades.

Durante casi un mes, la incertidumbre y el dolor marcaron la vida de quienes la conocían, pero este reencuentro ha traído alivio y esperanza, cerrando un capítulo de angustia. La joven era víctima de agresiones por parte de su pareja.

La cual declaró frente a Carabineros «Yo ya no estoy con ella, así que no me interesa. Por favor, a mí, no me molesten».

El reencuentro

Luego de que el caso llegara a manos del matinal de CHV «Contigo en la mañana«, llegó un inesperado llamado telefónico.

«Me dicen que recibieron un llamado de quien sería Estefanía. Lo extraño es que, cuando sale la nota al aire, ella llamó a otra persona y dijo que no estaba muy bien. Ahora vamos en camino a la dirección donde dice que estaba» se refirió la notera Daniela Muñoz.

De inmediato se dirigieron a la comuna de San Joaquín, donde, en plena transmisión en vivo, su hermana logró identificarla mientras caminaba por la calle.

Para proteger la privacidad de la mujer, las cámaras no captaron el instante, pero según el testimonio de Muñoz, ella estaba «afectada, llorando y semi descalza» Finalmente, tras el reencuentro, la hermana de Estefanía comento al matinal «ella está en shock todavía. La noto un poquito más delgada de apariencia, pero está bien»

Antes de finalizar el despacho, la hermana de Estefanía, comentó muy emocionada «Ahora hay un poquito más de tranquilidad al saber que está viva».