Claudia Conserva sacó aplausos con fotitos sin una gota de maquillaje A través de su cuenta de Instagram, Claudia Conserva sorprendió a sus seguidores al publicar una postal en la que se luce por al natural.

Durante estos días de encierro, muchos se han volcado a las redes sociales para aprovechar de pasar el tiempo, tal es el caso de varios famosos que están constantemente compartiendo con sus seguidores. Así lo hace Claudia Conserva que es más que activa en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 830 mil seguidores.

Es aquí que la animadora de ‘Milf’ saca aplausos entre sus fanáticos al publicar todo tipo de registros sobre su vida personal y laboral, además de compartir distintas reflexiones sobre la vida en medio de la pandemia e incluso interactuar con su público.

Y aprovechando que este martes comenzó el frío en la capital, Claudia Conserva sorprendió al publicar en la red social unas bellas fotitos en las que aparece acompañada de su cachupín luciendo una abrigadoras tenidas. «Anunciaron lluvia para esta noche y leí que Mayo viene lluvioso… « es parte de lo que escribió la animadora.

Pero más que fijarse en su estilo, los seguidores de la comunicadora quedaron encantados de verla sin una gota de maquillaje, pues la chiquilla posó completamente al natural, lo que de inmediato le trajo una serie de piropos y mensajes.

«La cagó, en la foto con gorrito pareces de 15,cada día mas regia»; «Te ves de 20 en la segunda foto»; «Tienes cara de niña muy bonita»; «Estás de 20!!! Regala el dato!»; «Te ves muy linda y joven»; «Te ves como de 15!! Onda del Miss 17!!» y «Sin maquillaje te ves muy linda» le escribieron a Claudia Conserva.

Aquí te dejamos algunas de las fotitos

Críticas por «clasismo»

Pero no todo es amor para Claudia Conserva, sino que recientemente el rostro de TV+ debió salir a responder en su programa la acusación de una seguidora que la trató de clasista por el hecho de que su padre era italiano.

«Yo no entiendo, ¿decir que uno viene de una familia italiana es ser clasista? Podría ser una familia de la India, de Somalía, pero no sé poh, nos tocó italiana» es parte de lo que señaló en ese momento.

Junto con lo que Claudia agregó: «Yo no quería echarme un bloque hablando de esto, es solo que hice la salvedad porque me llamó la atención que esto de tener familia italiana te hace creerte más -aseguró-. Mi papá era artesano, pobre como rata. No sé qué te puedo decir, amiga».