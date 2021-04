Kel Calderón sorprendió al confesar que tiene fobia al compromiso A través de su cuenta de Instagram Kel Calderón respondió a varias preguntas de sus seguidores, sorprendiendo con una particular confesión.

Sin duda que Kel Calderón es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de 1.7 millones de seguidores, quienes están en todo momento pendientes de los registros que sube la chiquilla sobre su día a día, además de sus proyectos.

Es en este contexto y como ya se ha vuelto una costumbre, la retoña de Raquel Argandoña hizo una sesión de preguntas y respuestas con todos sus fanáticos, donde respondió a varias interrogantes relacionadas con todo tipo de temas.

Pero sin duda lo que más llamó la atención, fue que unos de estos le consultó a Kel Calderón si acaso le tenía «miedo al compromiso» o si tiene «miedo a repetir historias familiares», a lo que la influencer no tardó en contestar con total honestidad.

«Le tengo heavy fobia al compromiso» comenzó señalando la chiquilla en sus historias de Instagram, junto con agregar que «nunca he podido irme a vivir con nadie a una casa común o esas cosas».

Siguiendo por esa línea Kel Calderón afirmó que: «Soy muy apegada a las personas y siento que no lo he hecho porque, la posibilidad de tener que deshacerlo un día, si todo sale mal, sería terrible para mí».

Aquí te dejamos su respuesta

Contó impactantes revelaciones sobre su vida

Hace poquito Kel Calderón sorprendió a sus seguidores al contar varias revelaciones sobre su vida personal, contando desde que le gustan los tallarines con salchichas, hasta que una tiene un lunar en el traste y que a pesar de que se lo sacaron cuando chica, le volvió a salir.

Pero sin duda uno de los que más llamó la atención es que: «Cuando tenía un año, un caballo me pateo en la cabeza y me fracturó el cráneo 16 cm. Tuve que aprender a caminar de nuevo y me costó un año y medio recuperarme al 100%».