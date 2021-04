El Agente Topo: Don Sergio viajó hasta Estados Unidos para los Premios Oscar Quedando casi nada para los premios Oscar 2021, Don Sergio, protagonista de 'El Agente Topo' partió hasta Los Angeles para participar.

Quedan solo días para que se lleve a cabo una nueva edición de los Premios Oscar, la cual se realizará con una serie de medidas producto de la pandemia. Y para nuestro país esta ceremonia tiene una gran importancia, ya que por tercera vez una cinta chilena podría llevarse el preciado premio para la casa.

Se trata de ni más ni menos que de ‘El Agente Topo’, un emotivo documental que retrata la vida de los adultos mayores en nuestro país y el abandono que muchos sufren. Esta cinta además lanzó al estrellato a Sergio Chamy, su protagonista y quien sin duda se robó la película con su carisma.

Es por lo mismo que tras la nominación al Oscar como el equipo del filme partió hasta Estados Unidos, Don Sergio no podía ser la excepción y se sumó a la comitiva que va con la espera de traerse la estatuilla. Pero este viaje tiene un sabor especial para el hombre, pues a sus 87 años esta es la primera vez que sale del país.

Así lo dejó saber en su cuenta de Instagram donde escribió que «me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida, y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba».

Siguiendo por esta línea, Don Sergio agregó: «Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al ‘Agente Topo’ en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. ¡Y a los que no lo creen, para motivarlos!».

Obviamente que al poco tiempo de subir la postal, el querido protagonista de ‘El Agente Topo’ recibió más de 90 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores deseándole toda la suerte en su primer viaje fuera de Chilito y esperando que vuelva con el Oscar.

Aquí te dejamos la foto de Don Sergio