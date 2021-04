Claudia Conserva salió a responder tras ser acusada de clasista: «Mi papá era pobre como rata» Luego de que una usuaria la acusara de ser clasista, Claudia Conserva decidió contar la historia de su papá, quien llegó desde Italia.

Recientemente Claudia Conserva se vio envuelta en una particular polémica, luego de que en su programa ‘Milf’ una usuaria le lanzara una dura pregunta a ella y a su hermana justo cuando se encontraban hablando del clasismo.

Toda la situación partió mientras comentaban la historia de una influencer che que se enamoró de un recolector de basura en plena pandemia. Fue aquí que la animadora comenzó a leer los comentarios de los seguidores y una mujer sin filtro decidió preguntar: «¿Las Conserva no son clasistas? ¿Son italianas o no?».

En ese momento Claudia Conserva no dudó en tomar la palabra y responder: «Yo no entiendo, ¿decir que uno viene de una familia italiana es ser clasista? Podría ser una familia de la India, de Somalía, pero no sé poh, nos tocó italiana».

«Está siendo clasista porque está haciendo una diferencia ¿qué, vamos a ocultarlo? vamos a decir ‘no, mi papá era chileno’» agregó, mientras que su hermana Francesca agregó: «¿Qué culpa tenemos de que mi papá sea italiano? La gente cree que uno lo hace para subirse los bonos y hemos dicho mil veces que mi papá llegó pobre como rata».

Tras esto Claudia Conserva contó que incluso cuando era más chica pololeo con un hijo de feriante, asegurando que está lejos de ser clasista. «Cuando yo iba a la casa escondían el carro, hasta que un día el papá le dijo ‘hay que decirle’. Yo no entiendo que alguien me diga clasista».

Junto con esto, su hermana no dudó en salir a defender el rol de su hermana. «Si la Claudita tiene un buen pasar, es porque de los 16 años que trabaja, se ha sacado la mierda trabajando porque por mi lado de familia no hay plata. Me consta que se saca la mugre, así que no ha lugar».

«Yo no quería echarme un bloque hablando de esto, es solo que hice la salvedad porque me llamó la atención que esto de tener familia italiana te hace creerte más -aseguró-. Mi papá era artesano, pobre como rata. No sé qué te puedo decir, amiga» cerró Claudia Conserva.