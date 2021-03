Permiso de Desplazamiento General: ¿Qué puedo hacer si tengo una emergencia médica? El pasado lunes el gobierno anunció que este sábado 27 y domingo 28 de marzo, se suspende el permiso de desplazamiento general.

El pasado lunes, el Gobierno anunció que se suspendía el Permiso de Desplazamiento General para los fines de semana en comunas en fase de Transición.

Sin embargo, horas más tardes, anunciaron que esta restricción solo se aplicaría durante para este sábado 27 y domingo 28 de marzo.

Una de las dudas que han surgido en cuanto a lo que pasará este fin de semana, es qué puedo hacer si tengo alguna urgencia médica, y debo asistir a un centro médico y/o farmacia.

Fue el Teniente Daniel Medina de Comisaría Virtual, quien respondió esta interrogante hoy en el matinal «Bienvenidos» de Canal 13.

«Si yo tengo una urgencia médica debo acudir al centro asistencial aunque no esté disponible el permiso porque durante toda la pandemia no se ha necesitado permiso para urgencias médicas», aclaró.

Y si la persona necesita acudir a una farmacia, también podrá hacerlo sin permiso.

«Si yo tengo que ir este fin de semana en particular a la farmacia, que no va a haber permiso, lo puedo demostrar por dos motivos: primero, que vengo de un servicio de urgencia y me recetaron un medicamento; o lo segundo es que tengo una urgencia rápida en mi domicilio y tengo que acudir. En el caso que lo fiscalicen debe explicar una de las dos alternativas para que pueda ir sin ningún problema», afirmó.

¿Tengo que sacar permiso para llevar a mi mascota al veterinario?

Medina señaló que esto también aplica en el caso de una urgencia veterinaria. «Toda urgencia médica no requiere permiso ya sea una mascota o una persona», reiteró.

«Si tiene una urgencia con una mascota, tiene que ir directamente a la clínica veterinaria sin ningún permiso, en el caso que la fiscalicen al regreso va a tener el comprobante de atención, por lo que no habría problemas», explicó.

Por último, señaló que este fin de semana las mascotas se pueden sacar a pasear solo en el horario del plan Elige Vivir Sano. Es decir, entre las 06:00 y 09:00 horas.