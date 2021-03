Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo: estarían viviendo juntos pero durmiendo separados Tras los rumores de un quiebre amoroso, “Que Te Lo Digo” habría confirmado nuevos detalles del difícil momento de Mauricio Pinilla y Gallardo.

Al parecer Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo estarían atravesando un duro momento como pareja. Y es que el late online de espectáculos “Que Te Lo Digo”, habría confirmado la noticia. La pareja estaría viviendo junta, pero durmiendo en camas separadas.

Según afirma La Cuarta, fue en primera instancia que la periodista Cecilia Gutiérrez habría soltado la pepa, y contó que la mismísima Gisella Gallardo le dijo sobre su separación de Mauricio Pinilla. Esto, luego de que el futbolista de 37 años anunciara su retiro del fútbol, tras un largo periodo lesionado y el descenso de su ex equipo, Coquimbo Unido.

Sin embargo, ahora fue la oportunidad del periodista Sergio Rojas de destapar la olla, y en el último capítulo del espacio de Instagram, reveló nuevos detalles de la pareja. “Tienen un acuerdo secreto”, es parte de los testimonios que recoge el medio antes nombrado. Agregando además, que ambos siguen viviendo dentro del mismo hogar, una casa en la comuna de Colina, pero durmiendo en camas separadas.

El periodista además contó que la pareja solamente estaría teniendo contacto con sus hijos, pero no entre ellos. Según Rojas, Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo habrían llegado a este acuerdo debido al difícil momento económico del ex delantero.

La supuesta separación

La relación entre Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla no es un hecho reciente. Sino que por el contrario, la pareja lleva más de 10 años junta, y tras los años de matrimonio ya tienen 3 hijos.

Sin embargo, según la periodista Cecilia Gutiérrez, las cosas no vendrían viento en popa entre ambos. Y es que la ex panelista asegura que la propia Gisella Gallardo la llamó por teléfono para contarle las noticias: su matrimonio no estaría para nada bien y efectivamente están distanciados.

Cabe destacar que en dicha conversación, la rubia le habría comentado a Gutiérrez que no sabe si esta situación corresponde a un quiebre definitivo, o más bien solo un tiempo de separación.