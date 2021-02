Aseguran que Gisella Gallardo se habría separado de Mauricio Pinilla Tras una serie de rumores, Gisella Gallardo le habría confirmado a Cecilia Gutiérrez que terminó su relación con el futbolista.

Ya van varias semanas en las que corren fuertes rumores sobre la supuesta separación entre Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla. Pero pese a la gran cantidad de especulaciones, esta vez habría sido la misma modelo en confirmar que terminó su relación con el futbolista nacional.

Resulta que esta situación habría ocurrido tras tener un encontrón con la periodista Cecilia Gutiérrez, donde incluso terminaron discutiendo en plena transmisión en vivo. Pero más tarde la propia rubia se habría comunicado con la ex panelista de ‘Me Late’ para confirmar que su matrimonio no estaría para nada bien.

Es por lo mismo que ahora la periodista hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram con el ‘experto en reality’, Francisco Halzinki, donde aprovechó de dar más detalles sobre la conversación que mantuvo con Gisella Gallardo.

«Fue ella la que me llamó, pero fue súper tranquila, para que la gente no piensa que fue como la vez pasada (…)» comenzó señalando Gutiérrez. «Fue una forma súper tranquila y fue bien productiva la conversación, porque pudimos aclarar varios puntos con respecto a cosas que ella sentía que no había sido muy rigurosa» agregó.

Siguiendo por esta línea, habría sido la propia Gisella Gallardo la que confirmó que se encuentra separada de Mauricio Pinilla. «Efectivamente están distanciados» afirmó. Eso sí, Gutiérrez quiso ser enfática en mencionar que no saben si este se trata de un quiebre definitivo o si es solamente por un tiempo.

Finalmente hay que mencionar que el futbolista junto a la modelo han estado juntos por más de 10 años y son padres de tres hijos: Agustina, Matilde y Mauricio. Además la pareja se ha visto enfrentada a varias polémicas durante su relación, las cuales superaron para continuar con su matrimonio.