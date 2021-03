«Pido conversar pronto con él»: Mamá de Tomás emplaza a Piñera Estefanía Gutiérrez acusa lentitud en la investigación y solicitó al Presidente Piñera su apoyo para que se aclare pronto la muerte de Tomás.

Aún continúan las pericias en torno al caso de Tomás Bravo, niño de 3 años que fue encontrado muerto en un predio en Lebu, región del Bío Bío.

Pese a que durante esta jornada la familia sigue expectante ante los presuntos culpables, Estefanía Gutiérrez, conversó con los medios para solicitar a las autoridades más agilidad en la investigación.

«Cómo va a haber un crimen tan perfecto. Cómo todavía no saben cómo murió mi hijo. De verdad que eso, a mí como mamá, me duele y desespera saber qué le pasó realmente a mi hijo. Entonces necesitamos respuestas ya», dijo, según rescata La Cuarta.

También, la madre de Tomás sostiene que el crimen «al parecer estaba planeado. Yo no soy perito, pero todo lo que ha pasado es para darse cuenta que fue planeado, porque todas las cosas que han pasado. Si no hubiera sido planeado habría pruebas claras y no hay nada».

«Yo pensé que se iba a solucionar los primeros días, ¿Cómo no iban a encontrar pruebas? No le encuentro respuesta. Más encima se ventila información falsa de repente y eso a nosotros nos desespera y duele más porque no sabemos qué pensar«, puntualizó Estefanía.

«Incluso al Presidente Piñera»

Además del llamado a las autoridades, la mamá de Tomás aprovechó de emplazar al Presidente Sebastián Piñera, para que pueda existir agilidad en la investigación.

«El llamado es a las autoridades, incluso al Presidente Piñera. Que por favor nos ayuden», dijo.

Sobre este último, Estefanía cuenta que «estoy esperando a lo mejor juntarme con él y poder que se nos acerque para pedir ayuda y un aporte. Pido conversar pronto con él… Necesitamos el apoyo del Presidente Piñera».

Actualmente el cuerpo de Tomás sigue siendo periciado el Servicio Médico Legal (SML), ya que Fiscalía solicitó más antecedentes para conocer las causas de su muerte, a lo que familia accedió.