Fran Sfeir compartió honesto mensaje con postal en bikini: «Volviendo a amar lo que por un momento no sabía querer» A través de su cuenta de Instagram, Fran Sfeir publicó una fotito en bikini donde se luce a pocos meses de convertirse en mamá.

Hace solo algunos meses Fran Sfeir junto a su esposo, el periodista Juan Pablo Queraltó, se convirtieron en papitos por segunda vez tras recibir a su retoño Clemente. Es desde ese momento que la chiquilla ha compartido una serie de mensajes en sus redes sociales sobre el amor propio.

Es por lo mismo que en esta ocasión la cantante encantó a sus seguidores al compartir una postal en blanco y negro donde posa en bikini, aprovechando de realizar una reflexión sobre su cuerpo post parto y cómo ha llegado a amarse nuevamente.

«Re-conociéndome… volviendo a mirar lo que a veces no quería ver. Volviendo a amar lo que por un momento no sabía querer. Volviendo a sentir como siempre me he debido sentir. Este cuerpo tiene la historia mas hermosa que me ha tocado vivir» escribió Fran Sfeir para acompañar la fotito.

Obviamente que la chiquilla en poco tiempo recibió más de 11 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes encontraron que está mejor que nunca, mientras que otras se sintieron reflejadas por el mensaje que entregó.

«El más lindo reflejo que dejan en nosotras nuestros hijos»; «Totalmente identificada❤️ Gracias por ser una de las pocas mujeres que muestra la verdadera realidad de la maternidad»; «Hermosa»; «Solo vive y se feliz»; «Linda Fran»; «Gracias por esto»; «Mas que bella» y «Esa hermosa historia lo vale todo» le escribieron a Fran Sfeir.

De todas formas no todos los comentarios fueron positivos, pues en particular una usuaria le señaló que no era necesario que subiera fotos así, frente a lo que la artista no dudó en salir a responder con un honesto mensaje.

«Ohhh… pucha, ¿cuál es el problema de la foto? Siento que lo más importante es el mensaje… En ningún caso busca sexualizarlo, aunque creo que una mujer está en todo su derecho de hacerlo… Para mí es un ejercicio que me ayuda mucho en este momento de mi vida» contestó Fran, recibiendo de inmediato todo el apoyo.

Aquí te dejamos la postal de Fran Sfeir