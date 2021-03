Abuela de Tomás habló tras la formalización: «Sabemos que mi hermano es inocente» Luego que se denegara la prisión preventiva para el tío abuelo de Tomás, su hermana habló con la prensa y reafirmó su inocencia.

Este martes se llevó a cabo la formalización en contra de Jorge Eduardo Escobar Escobar, por la muerte del pequeño Tomás Bravo. Tras una extensa jornada, finalmente la jueza no encontró que existiera la evidencia necesaria que lo señalara como culpable, por lo que rechazó la prisión preventiva que pedía la Fiscalía.

Frente a esta situación es que Elisa Martínez, abuela del menor de tres años y hermana del único acusado, habló con la prensa tras el terminó de la audiencia de formalización y nuevamente afirmó la inocencia de su hermano frente al crimen que se le acusa.

«Nosotros sabemos que mi hermano es inocente, lo hemos dicho desde el principio. Ahora no hay que bajar los brazos para encontrar la verdad. No vamos a descansar como familia hasta que se sepa quiénes fueron los verdaderos culpables» señaló la abuela de Tomás, según consigna 24 Horas.

«Se sigue investigando y nunca ha habido pruebas. No las van a encontrar. No es porque sea mi hermano y yo lo esté defendiendo, es porque es obvio que él no tiene nada que ver en esto. Los verdaderos culpables andan sueltos» agregó Martínez.

Junto con esto, la abuela materna de Tomás no dudó en expresar su molestia con el fiscal del caso, asegurando que «el fiscal (José Ortiz), desde el primer momento, antes de tomar la carpeta, se adelantó a los hechos. Desde el primer momento dice que mi hermano es culpable y que quiere cerrar el caso».

«Está haciendo muy mal su trabajo, diciéndo del primer momento que que él (Escobar) era culpable de homicidio, y sin tener las pruebas concretas ni relevantes. Él no tiene pruebas y no las va a tener» señaló.

«Mi hermano va a demostrar que es inocente y poco a poco se tendrá que limpiar su imagen. Hay personas que sí les vamos a hacer querella. Yo he pedido que cambien al fiscal» comentó sobre la forma en la que se ha llevado el caso de Tomás.

Finalmente acusó que «en primera instancia, la PDI presionó incluso a mis hijas, que dijeran la verdad, que sabían algo. Mi hija incluso es menor de edad. Nosotros hicimos esa acusación a intendencia. Varias veces lo culpaban (a su hermano) y que tenía que echarse la culpa. Él dijo que no y siempre ha mantenido esa posición, que es inocente. Después incluso me vinieron a pedir disculpas (desde la PDI)».