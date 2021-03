Faloon Larraguibel respondió a criticas por sus dientes Faloon Larraguibel recibió varios comentarios mala onda tras compartir un vídeo en sus redes sociales. Pero no quiso quedarse callada.

Faloon Larraguibel fue bastante paciente luego de recibir constantemente críticas en redes sociales. Pero ahora decidió no quedarse callada.

Y es que en su última publicación, un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, varios internautas hicieron comentarios por sus dientes.

Según los usuarios de la red social, en el registro la ex «Yingo» luce una dentadura extremadamente blanca y perfecta. Por lo mismo, le enviaron varios mensajes mala onda.

«Debe ser un filtro que te agranda los dientes», fue uno de los comentarios. «No corazón. Mis dientes siempre han sido grandes y mi boca igual. ¿Qué tiene de malo? A mí me encanta. Cuando me río se me ven hasta las muelas. Mucho amor para ti», contestó Faloon.

«Pucha siento decirte esto, pero no te ves bien con esa sonrisa. Eras tan linda», le dijo otra persona. «Lo siente por usted o por mí? Si es por mí, tranqui, no se preocupe porque a mi me encantan! Esto es subjetivo», se defendió Larraguibel.

La reflexión de Faloon

Luego, Faloon realizó una transmisión en vivo para aclarar todas las dudas. Además, compartió una reflexión al respecto.

«Me puse a subir tiktoks y qué onda la gente para criticar, yo no se te lo juro que a mi me da risa, no me afecta en nada, pero es cuático. Yo no sé cómo puede haber todavía esa moda de estar criticando al resto, eso ya paso de moda, burlarse del aspecto físico de otra persona ya pasó, eso creo yo. Estamos todas en querer apoyarnos, aceptarnos, pero no se nota, es solo de la boca pa fuera. Predican pero no practican», dijo.

Por último, agregó que es impresionante, si a mi me faltara un diente también me wear***, si tuviera los dientes sucios también me hue*** entonces, ¿qué pasa?».