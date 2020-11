«Como los de Farkas»: Hacen pebre a Faloon Larraguibel por fotito sonriendo Tras subir una postal mostrando sus dientes, Faloon Larraguibel se llenó de pesados comentarios y decidió salir a responder.

No cabe duda que Faloon Larraguibel es más que activa en su cuenta de Instagram, donde constantemente comparte registros sobre su vida personal y laboral. Es más, recientemente publicó una feliz postal donde hace un llamado a sus seguidores a sonreír, pero esta no fue recibida de la mejor forma.

Pues varios usuarios de la red social no dudaron en reparar en los dientes de la ex chica ‘Yingo’, donde varios le hicieron pesadas comparaciones con Leonardo Farkas, e incluso el personaje de Condorito ‘Pepe Cortisona’.

«No me gustan los dientes…como los de Farkas»; «Pepe Cortisona»; «Tus dientes no se ven muy naturales»; «Mientras tanto en Pelotillehue»; «Mejor no ría» son algunos de los mensajes que recibió Faloon.

Es por lo mismo que la chiquilla no dudó en responder y dejar por cerrado el tema. «No pasa nada, a mi me encantan y eso es suficiente», le dijo a una seguidora que la defendió. Tras esto, la conductora publicó un mensaje más extenso dirigido a sus ‘haters’.

«Puede que te guste o no te guste, está bien el gusto es subjetivo, pero ya hacer un juicio de valor con respecto a una persona está muy mal. Creo que cada uno se tiene que mirar al espejo antes de criticar cualquier aspecto de otra persona o simplemente preguntarse: ‘me gustaría que me dijeran eso u otra cosa a mí’, entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran» cerró Faloon.