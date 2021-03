Berta Lasala se emocionó tras enterarse en vivo del fallecimiento de Tomás Vidiella: «Me siento ingrata» En plena emisión de 'Milf', Berta Lasala se enteró del fallecimiento de Tomás Vidiella, a quien le dedicó unas sentidas palabras.

Hace solo algunas horas se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Tomás Vidiella. El actor de 83 años se encontraba conectado a ventilación mecánica desde el lunes en la clínica UC Christus, luego de contagiarse de Covid-19 mientras ensayaba para el estreno de una nueva obra de teatro.

Obviamente que su pérdida generó una serie de sentidos mensajes y homenajes por parte de varios colegas en el mundo de las artes. Por lo mismo que Berta Lasala no pudo evitar emocionarse mientras comentaron esta situación en el programa ‘Milf’.

Todo comenzó cuando Claudia Conserva, la animadora del espacio señaló que al comenzar el capítulo: «Estábamos un poco descolocadas todas porque justo, segundos antes de comenzar nuestro programa en vivo, nos enteramos de manera extraoficial que había fallecido el gran actor de teleseries y de teatro, y director además».

Siguiendo por esta línea, la comunicadora agregó: «Quedamos muy choqueadas y no quisimos dar la noticia sin confirmar la fuente» dando paso para que Berta Lasala se refiriera a esta lamentable muerte.

«Éramos amigos, trabajamos en varias obras» comenzó señalando la actriz, quien entre lágrimas señaló que «me da mucha pena igual. No sé qué decir». Frente a esto Conserva le comentó que llorara tranquila «porque es algo que está pasando ahora».

Sus palabras sobre Tomás Vidiella

Tras esto Berta Lasala comentó que lo que más la entristecía además de la repentina partida de su amigo es que «me siento ingrata, porque no lo había visto hace tiempo».

«Cuando muere alguien que uno quiere uno dice ‘por qué no lo vi antes, porque no nos juntamos a tomar once, porque no nos vimos’. Pero él murió haciendo lo que más ama: Ensayando su obra de teatro» afirmó la actriz, comentando que hay que recordarlo por el talentoso artista que siempre fue a lo largo de su carrera.