Javiera Acevedo sorprendió con ecografías en 5D de su retoño Con un ya avanzado embarazo, Javiera Acevedo encantó a sus seguidores al mostrar las modernas ecografías que recibió de su primer hijo.

Hace algunos meses Javiera Acevedo sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se convertiría en mamita por primera vez. Pues a través de una entrevista exclusiva y un bello video, la actriz se confesó sobre esta dulce espera y cómo la ha vivido durante la pandemia.

En conversación con la revista Velvet, la intérprete señaló que «Este hijo es fruto del amor en pleno caos. Ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz. Este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido. Yo siempre había querido ser mamá, en un momento pensé que esa opción ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho».

Tras dar a conocer su embarazo, Javiera Acevedo se ha dedicado a compartir con sus más de 600 mil seguidores todo tipo de registros sobre esta especial época, además de comentar cómo se mantiene saludable y sigue ejercitándose con guatita y todo.

Frente a esto, la chiquilla comentó cómo lleva su vida con el embarazo. «A mí me encanta hacer Yoga y Pilates porque realmente me hace sentir en eje. Son demasiadas emociones juntas, demasiados cambios en la piel y obviamente en el físico, pero poder mantenerme activa me es fundamental».

Y esto no es todo, ya que durante los últimos días, Javiera Acevedo partió hasta el sur de Chilito donde ha aprovechado de disfrutar de otros aires, además de regalonear junto a su mamá y el resto de su familia.

Pero durante este miércoles, la actriz nacional sorprendió a todos sus seguidores al mostrar las impactantes postales de su última ecografía, ya en sus 30 semanas de gestación.

Eso sí, estas imágenes son especiales, ya que fueron hechas con tecnología 5D, lo que deja en evidencia claramente los rasgos de su retoño. Así que Javiera Acevedo compartió las fotitos en sus historias de Instagram con el mensaje: «Mi guatón. Impresionantes imágenes».

Aquí te mostramos las imágenes del retoño de Javiera Acevedo