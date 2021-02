«Yo sé que estás bien»: Mamá de Tomás compartió desgarrador mensaje Ya van casi dos días desde la desaparición del pequeño Tomás y su madre salió a hablar sobre el proceso de búsqueda y estos momentos sin él.

Han pasado casi dos días desde la desaparición del pequeño Tomás en el sector de Caripilún, Región de Arauco, y desde que fue visto por última vez, durante la noche del miércoles, que la búsqueda por parte de familiares, cercanos, policías y equipos de emergencia no se ha detenido.

Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez conversó con ‘Hola Chile’, donde se refirió al momento en el que su retoño desapareció mientras andaba con su tío abuelo durante la noche del miércoles recién pasado, justo tras finalizar el partido de Colo Colo.

«Él se descuidó, supuestamente, 5 minutos, pero yo creo que fueron más, porque cómo mi hijo en 5 minutos iba a recorrer o bajar todo eso. Yo creo que fueron más, que el se descuidó; no calculó bien» señaló.

Siguiendo por está línea, la mamá del pequeño Tomás señaló que «a él se le escaparon esas vacas y en vez de tomar a mi hijo, porque él se fue corriendo, le dijo ‘quédate aquí’, y cuando volvió mi hijo ya no estaba».

«Empezó a buscarlo porque pensó que había tomado un camino, un atajo y después llamó a mi hermano, no me llamó a mí, para que me preguntara si yo lo había visto, si había llegado ya acá (a la casa)» agregó Estefanía, quien además aseguró que ha participado de la búsqueda de su hijo desde el primer momento.

«Yo creo que mi hijo no está acá. Lo tiene una persona y él está vivo. Él puede estar (…) no sé, hay tantas partes aquí que, a lo mejor, nadie lo escucha… no sé, pero igual yo siento que alguien lo encontró en el camino, porque es muy difícil que ya no lo pillen acá» señaló la mamá sobre la teoría que tiene sobre su desaparición.

Su indignación sobre la supuesta vidente

Por otro lado, Estefanía demostró a través de sus redes sociales la molestia que siente por una supuesta «vidente» que responsabilizó a parte de su familia por perder al pequeño Tomás. Según consignó La Cuarta, ella compartió varias historias en Instagram donde habló de esta situación.

«Esa es una bruja que juega con el dolor de la gente» es parte de lo que escribió la mamá del pequeño de tres años para acompañar un pantallazo del mensaje que escribió la «vidente» en redes sociales.

Por otro lado, Estefanía Gutiérrez compartió una sentida postal junto a Tomás, la que acompañó con un desesperado mensaje para encontrar a su retoño. «Hijito, sólo tú y yo más dios sabe lo que nos amábamos, no me importa lo que diga la gente!! Y yo sé que estás bien y que volveremos a abrazarnos».