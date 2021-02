«Perdoné muchas» Marité Matus se confiesa sobre su relación con Arturo Vidal A través de sus redes sociales, Marité Matus hizo un especial con sus seguidores donde sorprendió con algunas de sus respuestas.

Sin duda que Marité Matus es más que activa en sus redes sociales. La influencer que cuenta con más de 575 mil seguidores en sus redes sociales siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su vida personal, además de responder constantemente con su público.

Es por lo mismo que recientemente la chiquilla hizo una sección de ‘verdadero o falso’ en su cuenta de Instagram, donde contestó a varias interrogantes de sus fanáticos, las cuales en su mayoría se relacionaban con su vida amorosa, además de su matrimonio con Arturo Vidal.

Pese a que no nombraron al futbolista, uno de sus seguidores le consultó: «¿Extrañas tu vida de casada?», frente a lo que Marité no dudó en contestar sin filtro: «Mentira, así como estoy, me siento plena».

«¿Crees que te volverías a enamorar?» fue otra de las preguntas que recibió la chiquilla. Quien en esta ocasión llamó la atención al responder nuevamente sin dudar: «Mentira. Solo una vez en la vida».

Pero sin duda, una de las últimas preguntas que respondió Marité Matus fue la más polémica. «¿Perdonarías una traición por amor?». Frente a esto la ex de Arturo Vidal señaló: «Verdad, perdoné muchas», lo que acompañó con varios emojis de risa.

Hay que recordar que en 2019 se anunció que su relación con el futbolista terminó y al poco tiempo este comenzó a pololear con la modelo colombiana Sonia Isaza. Por lo que de inmediato comenzaron a correr rumores sobre una posible infidelidad del ídolo de La Roja.

Pese a todos estos rumores, en ningún momento Marité Matus se ha referido en malos términos a Vidal, incluso hace pocas semanas le consultaron sobre su relación actual con su ex esposo.

«¿Cómo es la relación con el padre de tus hijos?» le consultaron en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, frente a lo que la chiquilla contestó: «excelente, lo adoro!».

Aquí te dejamos las respuestas de Marité Matus