Marité Matus sacó suspiros con osada postal en redes sociales A través de sus redes sociales, Marité Matus encantó con una destapada fotito que le trajo una serie de piropos de sus seguidores.

Hace bastante tiempo que Marité Matus ha ganado gran popularidad en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 570 mil seguidores a quienes encanta con los distintos registros sobre su familia y vida personal que comparte constantemente.

Y esta ocasión no fue diferente, ya que la ex esposa de Arturo Vidal sacó aplausos al compartir una destapada fotito en la que aparece sentada en una escalera, posando solamente con una camisa negra y un collar que le hace lucir sus piernas.

«Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar la anterior! no tengas miedo de decir ‘adiós’, eso es parte de la vida» escribió Marité para acompañar la osada fotito.

Al poco tiempo de compartir la publicación, la influencer se llenó de piropos por parte de sus seguidores, quienes quedaron fascinados con la postal, dejándole todo tipo de comentarios por lo regia que se ve.

«Siempre serás la más hermosa no hay comparación alguna, simplemente señorita delicada»; «Un manjarrr jaja»; «Te amo»; «Casemonoooooooos marite y nos olvidamos del pasado ajajaja»; «Estupenda»; «Bellísima»; «Lo que perdiste Vidal. Ella sí, es una mujer bella»; «A no pero es que no pero es que como» y «Guapa» son algunos de los mensajes que recibió Marité.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Teresa Matus ✨🌟 (@mariteematus)

Su relación con Arturo Vidal

Hay que mencionar que hace algunas semanas, Marité hizo una sección de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde obviamente fue consultada por su relación con Arturo Vidal, padre de sus tres retoños y con quien mantuvo una relación de casi 10 años.

«¿Cómo es la relación con el padre de tus hijos?» fue la pregunta que una de sus seguidoras le hizo, frente a lo que la chiquilla no dudó en lanzar: «excelente, lo adoro!». Probando que se lleva más que bien con el padre de sus retoños y que fue más que aplaudida por sus seguidores.