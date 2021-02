«Me desgarra el alma»: El emotivo mensaje de Ingrid Aceitón tras perder su embarazo de siete meses Tras alejarse de las redes sociales por la pérdida de su hija, Ingrid Aceitón volvió con un sentido mensaje sobre este difícil momento.

Hace unas semanas te contamos que Ingrid Aceitón dio a conocer a través de su cuenta de Instagram una lamentable noticia, pues perdió su embarazo de siete meses y que esperaba con ansias. «Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo» es parte de lo que escribió.

Y tras semanas de silencio por esta triste pérdida, finalmente la ex chica reality volvió a las redes sociales con una postal en la que ve su guatita de embarazo y un sentido mensaje sobre esta situación.

«Esta foto refleja plena felicidad en mi vida junto a ella, mi Alice Amorette. Sin importarme que tal salía en la toma. Solo disfrutando cada segundo de ella, de mi amor, de lo más bello que había tenido y sentido en toda mi vida» comenzó escribiendo Ingrid.

Siguiendo por esta línea, la ex candidata a Miss Chile agregó: «Aún no alcanzo a dimensionar todo esto, fue todo tan rápido e inexplicable que se me desgarra el alma de intentar entender y aceptar que nunca más podré estar a tu lado».

«De tener los días más hermosos de mi existencia pase a estar en un mundo de un dolor inigualable, desesperación y angustia» escribió Ingrid Aceitón, además de señalar que «siempre agradeceré tu visita, aunque fue cortita. Por todo lo que me hiciste sentir hija».

Junto con esto indicó: «Fue y será lo más maravilloso que he vivido… Tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Y por muchas razones más, que me faltaría vida para contar. Te amo y te amaré hasta el día en que me muera».

«Y yo como tu mamá, si realmente existe eso de poder volver a encontrarnos, mantendré siempre la esperanza para lograr abrazarte y besarte como tanto lo anhele. Y poder entregarte todo este amor que siento por ti y me quede con las ganas de vivirlo a tu lado. Te amo y siempre serás mi hijita amada y deseada» señaló Ingrid.

«Fuiste y eres demasiado amada Alice y es algo que también siempre tendré presente. Mi familia hermosa: gracias por tanto amor y apoyo en estos momentos tan terribles para mí. Siempre los he amado y ahora aun más de sentirlos tan cerca. Agradezco cada uno de sus mensajes y cariño, que me es imposible responder tantos» cerró.

Aquí te dejamos la sentida publicación de Ingrid Aceitón