«No la pasé bien»: Rocío Marengo asegura que sufrió maltratos en ‘MasterChef Celebrity Argentina’ En una entrevista, Rocío Marengo aseguró que no tuvo una muy buena experiencia por su paso en la versión che de 'MasterChef Celebrity'.

Durante el 2020 Rocío Marengo volvió a las pantallas de la televisión chilena para participar del programa ‘MasterChef Celebrity’ con gran éxito, pues incluso llegó hasta la gran final. Y tras su exitoso paso por el espacio de cocina, la chiquilla quiso intentar con la versión che.

Pero al parecer su participación por el programa trasandino no le trajo las mismas alegrías como en nuestro país, ya que aparte de terminar eliminada en primera instancia, la chiquilla habría sufrido maltrato. Así fue como reveló en una entrevista con ‘Ciudad Magazine’, donde contó algunas situaciones que le ocurrieron.

«Sufrí un montón en ‘MasterChef Celebrity’, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí no ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. No fui porque la pasé muy mal y me maltrataron» afirmó Rocío Marengo.

Junto con esto, la chiquilla agregó que «todos los que fueron a programas y les preguntaron por mí me defendieron. Todos decían que yo realmente la pasaba mal, que me trataban mal y que sufría. Lo que pasa es que los que entrevistaban hacían la vista gorda y les daba lo mismo lo que dijeran».

Aseguró que la perjudicaron

Siguiendo con la entrevista, Marengo relató una serie de situaciones en las que según ella la perjudicaron. «Me ponían con gente para confrontar, no me ponían con los compañeros con los que tenía más química para entablar un grupo de amigos. Me ponían muy sola, con gente dispersa».

Por otra parte, la ex chica reality habló sobre los jueces del espacio. «Son chefs que trabajan como actores. A Martitegui le toca la peor parte, porque tiene que hacer de villano, que a mí me afectó un montón, me dolió pasar por eso. Lo pasé mal y a mi edad no tengo ganas de pasarla mal (…) No entendí por qué se ensañaron conmigo».