Soledad Onetto encantó a sus seguidores con fotito de su infancia A través de redes sociales, Soledad Onetto enterneció con una postal de cuando era niña y la encontraron igualita.

A fines del 2020 Soledad Onetto dejó la animación del ‘Mucho Gusto’ para enfocarse completamente en el área de prensa de Mega. Pero de todas formas sigue en constante contacto con sus seguidores en redes sociales, compartiendo registros de todo tipo.

Por lo mismo que recientemente la periodista de 44 años enterneció a sus seguidores de Instagram al compartir una bella postal de cuando era solo una niña, en la que aparece sentada en una silla de mimbre mientras disfrutaba de unas vacaciones en Tongoy.

«Buenos días mundo!» escribió Soledad Onetto para acompañar la postal que de inmediato llamó la atención de sus fanáticos, ya que varios quedaron sorprendidos a lo muy parecida que sigue en la actualidad.

«Siempre top»; «La misma carita»; «Que linda»; «Igualita..!!»; «Estas igual…»; «Una pequeña sole»; «A no! Pequeña Sole!»; «Que linda, la misma carita, cariños»; «Desde siempre en Tú estilo ÚNICA grande y BELLA»; «Chiquitita!! Que linda»; «De chiquita estilosas! Que ternura»; «Tienes la misma carita de niña» y «Tus ojitos no cambian» son algunos de los comentarios que recibió.

Su salida del ‘Mucho Gusto’

Tal como te lo comentamos hace un tiempo, Soledad Onetto tomó la decisión de dejar la animación del ‘Mucho Gusto’ siendo reemplazada por Karla Constant, quien volvió al matinal tras estar cerca de un año fuera».

«Estoy un poco emocionada. Ha sido muy bonito trabajar con ustedes. No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil, para todo el país, desde el Estallido Social, pasando por la pandemia» señaló y agregó: «No me iría pero tengo muchos proyectos por delante, que necesitan tiempo».

Para finalizar Soledad comentó: «No es fácil hacer televisión, y a veces es muy fácil criticar. No siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Espero volver, y que sea invitada muchas otras veces».