Rocío Marengo se fue de PLR en ‘MasterChef Celebrity’ Argentina y levanta rumores de embarazo Tras ser eliminada de 'MasterChef Celebrity' Argentina, Rocío Marengo sorprendió al comentar que podría estar embarazada.

Luego de convertirse en una de las finalistas de ‘MasterChef Celebrity’ Chile, Rocío Marengo entró a participar en la versión che del programa de cocina, pero sin la misma suerte, ya que terminó siendo eliminada este domingo.

Así fue como lo anunció a través de su cuenta de Instagram, donde realizó una especie de mea culpa por su rol en el espacio y agradeció la oportunidad de participar en el programa culinario.

«Así es amiguitos… quedé afuera de las cocinas más importantes del mundo. Me parte el alma. Reconozco que en el reto me apagué, algo pasó en mí, me pinché y fue lo que di», comenzó escribiendo Rocío.

Pero luego de su eliminación, Marengo sorprendió a todos los fanáticos de ‘MasterChef’ al dejar entrever que estaría en sus planes la maternidad.

«Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio», señaló Rocío tocándose el vientre, para luego lanzar: «Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo».

