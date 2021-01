«Es un bicho de mie…» Yazmín Vásquez dio a conocer que se contagió de Covid-19 A través de su cuenta de Instagram, Yazmín Vásquez reveló que dio positivo a coronavirus y cómo se ha sentido.

A pesar de que ya no está en televisión, Yazmín Vásquez todavía sigue muy en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales. Es por lo mismo que recientemente se vieron preocupados de que la ex panelista de ‘Milf’ no compartiera contenido en estos últimos días.

Pero finalmente la periodista volvió y a través de varias historias en su cuenta de Instagram relató la razón de su ausencia, la cual se debía a un contagio de Covid-19. «Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes, y ahora que estoy más tranquila les cuento, me agarró el Covid» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Yazmín Vásquez agregó: «Este es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grave que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con Covid y la verdad ha sido un infierno».

«Es súper difícil estar alejado de la persona que uno quiere y no poder saber y no poder ayudarla. Solo paso por acá para decirles que se cuiden, que sigan usando mascarilla, que mantengan la distancia. Que a pesar de que es verano y es rico, que aprovechemos de relajarnos y se sigan cuidado» cerró.

El coronavirus en Chile

Durante los últimos días, los casos de coronavirus en nuestro país han ido en un constante aumento. Así quedó en evidencia la semana recién pasada, donde los casos diarios superaron los 4 mil y este lunes se superaron los 700 mil contagios en total.

Es más, durante esta jornada desde el Minsal se reportaron 4.068 casos nuevos y 66 fallecidos. Por lo mismo que se anunciaron las nuevas comunas que cambian de fase en el plan ‘Paso a Paso’, siendo 10 de estas las que vuelven a confinamiento, mientras que varios sectores favoritos al momento de vacacionar, retrocedieron a la fase 2.