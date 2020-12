El complejo momento que vive Laura Prieto por el estado de salud de su mamá Recientemente Laura Prieto dio una entrevista donde confesó que el estado de salud de su madre empeoró y lamenta tenerla lejos.

Laura Prieto estuvo invitada al programa por Instagram de Diana Bolocco y Martín Cárcamo ‘Pijama Party’, donde se sinceró sobre el complicado estado de salud de su mamá, asegurando que ha empeorado en el último tiempo.

En este contexto la actriz uruguaya comenzó señalando que: «Para mí la cuarentena ha sido muy difícil por el tema de mi mamá, no poder ir a verla».

Siguiendo por esta línea, Laura comentó para aquellos que no estaban al tanto «a mi mamá le salió un tumor en la garganta muy, muy grande. Le tuvieron que hacer traqueostomía. No habla, no come directamente. Tiene un canal gástrico, tiene que estar en una residencial».

«Ya no puede vivir más sola, y para mí fue muy difícil, porque yo con mi mamá somos muy unidas. Siempre yo le decía: ‘Mamá, si el día de mañana te llega a pasar algo, te venís a vivir conmigo, yo te cuido'» señaló.

Además Laura agregó: «Ha sido muy difícil no tenerla tampoco como la tenía antes. La verdad es que mi mamá está pasando por un momento muy difícil, ya no es la mujer tan presente que era. Mi mamá me llamaba todos los días antes, y a veces no le da la energía para llamarme. Mi mamá es mi mejor amiga, entonces de repente hay minutos en los que he querido contarle cosas y no la he tenido».

Por otro lado, la uruguaya se refirió a que cuando su madre enfermó pudo viajar a cuidarla. «Gracias a Dios pude tomar la decisión de tomar el avión, de irme tres meses a cuidarla, darme el lujo de no trabajar, de dejar todo botado y cuidarla 24/7».

Finalmente Laura Prieto habló sobre su mayor miedo. «Nunca lo he dicho, pero a mí me da mucho miedo que le pase algo y no poder estar, y ese es el dolor más grande. Si le llega a pasar algo, no poder viajar. Si llega a morir no poder despedirme de ella. Ahora que vienen las fiestas. Yo digo: ‘chuta, ¿qué hago? ¿Voy, no voy?’ Es que el Covid está muy alto. Si me llego a agarrar un bicho en el avión y no me doy cuenta, el PCR… me paso ocho mil rollos. No sé qué hacer. Es muy, muy difícil».