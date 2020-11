Tati Penna confesó que tiene compleja enfermedad: «Tengo la esperanza de no empeorar» En una nueva entrevista, Tati Penna apareció nuevamente en televisión, agradeciendo el cariño que ha recibido por parte del público.

A raíz de la celebración de los 60 años de Chilevisión, la animadora Tati Penna reapareció en el programa podcast de Nicolás Copano, ‘Chilevisión 60’, donde se refirió en detalles a la esclerosis múltiple que sufre.

«Tengo estas dificultades horrendas para caminar, se me cae todo, un desastre, pero he logrado recibir, sobre todo por el Twitter, una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia, ni sería tan relevante para mí» señaló la recordada animadora nacional.

Junto con esto, Tati aseguró que al hablar sobre su enfermedad no busca «inspirar lástima», revelando que «tengo problemas de motricidad, escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio (…) para cortar la carne, no puedo. Entonces el Claudio (su marido), me pasa la carne cortadita, así que bien».

«Estoy bien, en la medida de lo posible, pero no tengo esperanza de mejorarme, porque lamentablemente de esta enfermedad uno no se mejora. Tengo la esperanza de no empeorar, tengo la esperanza de recuperar la firma, no poder firmar un cheque es feroz. En fin, me gustaría poder jugar con mi nieta (…) Extraño la motricidad para eso, pero estoy bastante contenta» cerró la animadora del extinto programa ‘Escrúpulos’.