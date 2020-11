«Te haría muy bien meterte en tus asuntos» Christell Rodríguez responde a crueles comentarios por su físico Nuevamente Christell Rodríguez debe salir a responder a algunos desubicados que le dejan feos comentarios por su apariencia.

Pese a que se ha referido en varias ocasiones a esta situación, Christell Rodríguez sigue recibiendo feos comentarios sobre su físico en redes sociales, por lo que en esta ocasión decidió encarar a los desubicados.

Hay que recordar que a través de su cuenta de Instagram, la ex participante de ‘Rojo’ constantemente comparte todo tipo de registros sobre maquillaje y bailando. Pero es en estos últimos donde recibe crueles frases de algunas personas.

«Siempre te veo bailar lo mismo ¿Es lo único que sabes?», preguntó un usuario, frente a lo que Christell Rodríguez no dudó en responder: «Se nota que no me sigues».

En este mismo comentario, una mujer agregó: «Y le haría bien bajar unos kilitos, si tanto le gusta la pantalla». La estudiante de fonoaudiología respondió tajante: «A ti te haría muy bien meterte en tus asuntos».

«Sí ando metida en mis asuntos, no pierdo tiempo haciendo videos para ganar aceptación. Suerte, linda», replicó la usuaria. «Yo hago videos porque me gusta, no para que me acepten», lanzó Christell.

De igual forma, otra persona comentó: «Estás entera guatona, ¿qué comiste?». A lo que la chiquilla no tuvo filtro para responder «Tu cerebro, parece», siendo defendida también por sus seguidores.

A pesar de este grupo de desubicados, la mayoría de los comentarios que recibe Christell son buenos, donde destacan su empoderamiento, actitud y belleza, y aplauden los mensajes de amor propio que entrega.