Rocío Marengo sale a aclarar rumores de embarazo Luego de ser eliminada de 'MasterChef Celebrity' Argentina, Rocío Marengo sorprendió al dar entender que podría convertirse en mamá.

Luego de su eliminación de ‘MasterChef Celebrity Argentina’, Rocío Marengo dejó entre ver un posible embarazo, generando rumores de que ese era el motivo de su término en el programa de cocina.

Y es que todo comenzó cuando la modelo trasandina, al retirarse del estudio de televisión, se tocó la guatita, despertando así rumores de un posible embarazo, sumando a sus comentarios de querer formar familia.

Pero Rocío Marengo decidió aclarar la situación: «Cuando me fui yo hice como que me iba con angustia y por eso me toco la panza, de angustia. Y después en la entrevista me preguntan si estoy embarazada y yo estaba tan mal que no me importaba nada. Quería dejar el misterio a morir. Pero no, no, se me dio así la situación y remé lo que había, pero no», relató.

Hay que señalar que tras su eliminación, la modelo che lanzó: «Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio», señaló tocándose el vientre, para luego agregar: «Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo».