«Más tranquila después de tantos meses» Raquel Castillo confirmó que apareció su mamá Luego de contar en redes sociales que su madre había desaparecido en medio de la pandemia, Raquel Castillo anunció que la encontraron en un hospital.

Hace un tiempo que Raquel Castillo dio a conocer que estaba pasando por un trágico momento, pues su mamá se encontraba desaparecida desde abril y lo último que supo de ella es que había llegado al hospital tras romperse la cadera.

La chiquilla conocida como «La mujer de las 5 mil imitaciones» inició una búsqueda a través de redes sociales y con cercanos, pues actualmente se encuentra viviendo en Perú, donde trabaja cómo presentadora en la televisión.

Afortunadamente, Raquel anunció a través de Instagram que su mamá apareció. «Quisiera decirles que ya apareció mi madre, no he entablado una conversación con ella pero me dijeron que apareció en un hospital de La Florida».

«Quiero darle las gracias porque se han portado muy bien con ella, la trasladaron ahí desde Espacio Riesco. Hay posibilidades de saber cómo está, te contestan» agregó la ex participante de programas de talento.

Raquel señaló que esta noticia ahora la hace estar «más tranquila después de tantos meses, de estar todos los días llamando, todos los días insistiendo (…) no me dejaban hablar con ella».

Por último, aseguró que su mamá «está bien, esta recuperada de su cadera y pronto estaremos juntas y podremos hablar».