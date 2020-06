Tenso momento entre Alejandra Matus y Evelyn Matthei por la palabra ‘Flaite’ Matthei y Matus se enfrentaron en 'Bienvenidos' luego de que la alcaldesa usará la palabra para describir a los jóvenes que golpearon a un hombre.

La mañana de este lunes se vivió un tenso momento en el matinal ‘Bienvenidos’, a raíz del enfrentamiento entre la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei y la periodista Alejandra Matus.

Esta situación comenzó luego de que en el espacio de Canal 13 se mostraran las imágenes de un video que se viralizó durante el fin de semana, donde aparece un grupo de jóvenes golpeando a un vecino que les pidió que usaran mascarilla.

Tras ver el video, Matthei dejó claro su enojo, asegurando que quien protagonizó la golpiza «hasta voz de tonta tenía», junto con agregar: «Y que a esos desgraciados los hayan dejado libres, los hayan dejado no detenidos. Tropa de cobardes imbéciles«. En ese momento Matus la criticó por el uso indebido y «estigmatizador» del lenguaje.

«Hay personas irresponsables en todas la estructura social chilena. Y si no vamos a meter presos a las personas que toman su helicóptero y se van a Cachagua y a esas personas no le decimos ‘flaites’, no me parece un lenguaje adecuado estigmatizar a ciertos grupos de la población» señaló la periodista.

«La Alejandra nunca me escuchó cuando exigí que se dieran los nombres de los que se habían ido en helicóptero. En este mismo programa lo hice (…) Pero a ellos no les rompieron la muñeca ni le pegaron en el suelo a nadie, esa es la diferencia» se defendió Matthei.

Siguiendo por esa línea la edil agregó: «Cada vez más hay una censura y yo pensaba que cuando habíamos llegado a la democracia había libertad de expresión, pero aquí la izquierda empieza a decir que esto no se puede decir (…) y me tienen chata» para luego decir «yo tengo derecho a usar la palabra que yo quiero».

Luego de acusar censura, Alejandra Matus le volvió a repetir a la alcaldesa que no la estaba censurando, sino que le estaba reparando el hecho de usar una palabra discriminatoria.