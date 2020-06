«No puedo dejar de mirarte un segundo» Lisandra Silva comparte tierna postal con su retoño A través de su cuenta de Instagram, Lisandra Silva ha compartido una serie de bellos registros de su pequeño recién nacido.

Este pasado 28 de mayo, Raúl Peralta dio a conocer que finalmente se convirtieron en papás junto a Lisandra Silva. Anuncio que de inmediato se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes estaban muy contentos con la noticia.

Es más, solo a unas pocas horas de dar a luz, la ex chica reality compartió a través de su Instagram una foto desde la clínica. Donde aprovechó de comentar que «Noah es hermoso y nació sano y fuerte! Agradecemos a todos por sus mensajes de buenos deseos para nuestro Noah y para nosotros».

Ahora, Lisandra Silva ya se encuentra en su casa, muy emocionada por esta nueva etapa. Tanto así que, a través de sus historias, escribió que no podía dejar de ver a su bebé por lo enamorada que la tiene. «Amo todo lo que tiene que ver contigo. Estoy totalmente enamorada . Y es cierto que duermo poco pero no porque tú no me dejas! Es porque no puedo dejar de mirarte un segundo», escribió.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla también compartió una tierna foto tomando la mano de su hijo. «Mi todo 🤍», escribió junto a la imagen. La foto ya tiene más de 230 mil me gusta y cientos de comentarios felicitándola. «Amor real y profundo felicidades mami», «Ay los! Que ternura 💕 felicidades mamita» y «Que amor tan grande Mi Vida ❤👶🏻», fueron algunos de ellos.