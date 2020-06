Mamá se cruzó a potope en clase virtual de su retoña y se volvió viral La propia mamá compartió a través de su cuenta de Facebook la bochornosa situación, asegurando que fue el "momento más humillante de mi vida".

Una pequeña de 7 años de Florida, Estados Unidos, estaba en medio de sus clases online a través de la plataforma Zoom, cuando su mamá se cruzó por la pantalla completamente desnuda.

Obviamente, todos los compañeros de la pequeña vieron a la mujer, por lo que comenzaron a reírse fuertemente.

Fue la protagonista del video, Ashley, quien compartió un video en Facebook riéndose de la bochornosa situación. En él también aclaró que sus hijas toman las clases en sus habitaciones, pero que justo ese día eso no sucedió.

Según contó esta mamá, «fue literalmente el momento más humillante de mi vida».

«Veo esos videos de personas en Internet y no lo creo. Y ahora simplemente me ocurrió a mí», dijo a carcajadas, para luego consultarle a los espectadores si «¿debería escribir una nota de disculpas a todos los padres? ¿O debería fingir que no sucedió?».

Más tarde, la avergonzada mujer dio una entrevista al medio «Insider» reflexionó: «Los libros para padres enseñan muchas cosas, pero en ninguna parte hay un capítulo sobre cómo ir a la escuela virtual durante una pandemia».