«Chile no olvidará» El mensaje de Leonardo Farkas a la política en medio de la pandemia A través de su cuenta de Twitter, Leonardo Farkas se fue contra la política chilena por su desempeño en la crisis sanitaria por el Covid-19.

Recientemente Leonardo Farkas aprovechó de hacer un duro desahogo en sus redes sociales por la pandemia del Covid-19 en nuestro país.

El empresario utilizó su cuenta personal para hacer una crítica a la clase política y el manejo de la crisis. «La Patria sufre y como advertí miles de compatriotas están muriendo en plena pandemia» dijo.

Pero eso no es todo, Farkas cerró su mensaje con una profunda muestra de descontento: «Malditos sean quienes pudiendo ayudar y decidir soluciones concretas sólo pelean y defienden sus intereses personales. Chile no olvidará a quienes no estuvieron a la altura».