Reaparece protagonista de «las Calilas y las Mojo Jojo» con llamado a respetar la cuarentena A seis años de convertirse en la protagonista de uno de los virales más reconocidos, María Elena Garay habló se su presente.

Fue por el año 2014 que, María Elena Garay se volvió conocida en nuestro país gracias al viral que protagonizó donde aparece narrando su particular historia junto a las «Calilas y las Mojo Jojo», convirtiéndose en uno de los registros nacionales más comentados de los últimos diez años.

Seis años después la mujer reapareció y, en conversación con La Cuarta, la protagonista del video habló sobre su salto a la fama, su historia personal y también de la cuarentena por el coronavirus.

Primero que todo, María Elena aseguró que no le gusta para nada que la llamen por el apodo de «Mojo Jojo», ya que ese pertenece a una de sus enemigas. Por otro lado comentó que como verdaderamente la llaman es «Chaucha».

Sobre su fama, expresó que «la verdad es que, cuando no hablan de mí o del video, siento que me han olvidado. Mientras más figuro en las redes sociales, más feliz me pongo, porque sé que para bien o mal no me han olvidado».

En cuanto a cómo vive el encierro por Covid-19, Garay señaló que «estoy sin trabajo, el virus no permite que salga. Actualmente vendo detergente, pero no he podido salir». Siguiendo por esa línea agregó que: «Todo viene de nosotros. Si nos queremos, debemos cuidarnos, poh. Si salimos a la calle nos exponemos y por eso yo digo ‘quedándose en casa nada te pasa’», agregó.

«Si uno se ama debe cuidarse, no hay que salir. Estar en cuarentena es fome, pero hay que hacer un esfuerzo», continuó para finalizar diciendo «A las Calilas y la Mojo Jojo, mejor que ni salgan… ¡No! A lo mejor si salen, capaz que espanten al virus».