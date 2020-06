César Campos le paró los carros a Betsy Camino en ‘MasterChef Celebrity’ En pleno reto de 'MasterChef Celebrity', César Campos y Betsy Camino vivieron un tenso momento cuando la acusó de ser violenta para pedir las cosas.

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘MasterChef Celebrity’, en el cual los participantes debieron superar el reto de preparar un plato al aire libre para un matrimonio.

Para este reto fueron separados en equipos, y el equipo amarillo, compuesto por Botota Fox, Betsy Camino y César Campos protagonizaron un tenso momento.

Mientras preparaban el plato de entrada, la modelo le pidió de manera urgente al periodista que tomara un colador de la cocina y ayudara a Botota, mientras él estaba encargado de otra preparación.

En ese momento César le dice: «Espérame un segundo». Frente a lo que la cubana le respondió «¡No, César! ¡Hazme caso, por fa’!», lo que le llamó la atención por su tono de voz.

Ahí, el periodista le pidió que lo dejara terminar y que no se pusiera ‘violenta’. Betsy le aseguró que no estaba siendo violenta y solo le pedía que le hiciera caso. Por su parte César le respondió que lo entendía, pero que no lo hiciera con «tanto grito».

«Pero tranquila, pero cálmate. Sí, pero cálmate, ya basta. Te voy a ayudar, pero con buenas palabras ¿ya?», le dijo el periodista a la modelo, quien seguía dándole indicaciones.

De todas formas, ella le aseguró que nunca lo había maltratado. «Lo único que te pido es calma», agregó César, a lo que Betsy dijo que estaba calmada, pero solo le pedía que se apurara.

Tras esto, en el comentario individual, el periodista explicó que: «Ella trabaja bien, lo que pasa es que de repente se acelera… va en sexta o séptima, entonces habría que bajar dos cambios para que funcione más. A veces lo que uno hace rápido, mal lo hace».

Luego, en el programa se puede ver como Betsy le pide perdón al periodista y le asegura que nunca lo quiso ofender, sino que era su tono de voz. La respuesta de César fue que todo estaba bien.