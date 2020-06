Julio César Rodríguez por su rol en el matinal: «Mi posición no es política e ideológica, sino ciudadana» En una reciente entrevista, Julio César Rodríguez habló de su rol en el matinal 'Contigo en la mañana' que le ha traído varios comentarios.

Durante el fin de semana, Julio César Rodríguez conversó con el diario La Cuarta, donde se refirió a diversos temas, incluyendo su rol como animador del matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’.

«Hacemos un esfuerzo a diario por ponernos en los zapatos del ciudadano común y corriente, del más necesitado y de la clase media, del señor que tiene un taxi, del jubilado. Tratamos de jugar un rol en el que somos la contraparte de la autoridad, tenemos que insistir en que a veces lo que nos dicen no es la verdad. Así se produce el debate» comenzó señalando.

Siguiendo por esa línea, Julio César aseguró que en el matinal: «Nosotros cuestionamos a la autoridad en su discurso. Siempre entran a defender o explicar una posición o a alguien. La gente quiere escuchar ‘acá llegamos tarde, pero lo vimos, lo modificamos y ahora hay esto’. No somos un megáfono de la autoridad para que digan lo que quieran. Por ejemplo, eso de que no sabían en marzo que era tan grave».

Además comentó sobre si en algún momento le han «parado los carros» detrás de cámara. «Nada. Es que mi posición no es política e ideológica, sino ciudadana. Si estuvieran Bachelet o Lagos, tendría la misma posición que hoy. Te tratan de dejar como que estás cargado para un lado, pero no es así. De una u otra forma eres inquisidor de la realidad, pero no por un color específico».

Para finalizar Julio César se refirió a si aceptaría un cargo en política. «Si me preguntas hoy, no. Creo que mi rol es este, comunicar. Yo todos los días me levanto alegre, trabajo harto, cinco horas en el matinal, dos en el late y tres en la radio, que hace años es como es la tele hoy. Hago lo que quiero, ¿para qué cambiar?».