Yuli Cagna sale a defender a Gala Caldirola por comparaciones con Oriana Marzoli Aburrida de que compararan a su amiga, Yuli Cagna salió a defender a Gala Caldirola asegurando que no hay parecido con Oriana.

Durante el último tiempo te contamos los comentarios que ha recibido Oriana Marzoli por parte de sus seguidores, asegurando que se ha hecho varios arreglines en el rostro con el fin de parecerse a Gala Caldirola.

La particular situación ha generado una especie de guerra entre los fanáticos de las ex chicas reality, pues algunos aseguran que la venezolana intenta imitar el look de la española, mientras que otros aseguran que Oriana luce mucho mejor que la esposa del Huaso Isla.

Es a raíz de esto que Yuli Cagna, la mejor amiga de Gala, decidió salir a defender públicamente a la chiquilla, aburrida de las comparaciones.

Su descargo ocurrió luego de que en un preguntas y respuestas que hizo la modelo che por Instagram, alguien le preguntara: «¿Gala se parece a Oriana o Oriana se parece a Gala?». Frente a lo que Yuli no dudo en responder sin filtro para defender a su amiga.

«Por favor, Gala tiene una cara HERMOSA, es alta y su cuerpo tiene músculos, tiene un lindo pelo y es educada. Así que no comparemos boludeces» lanzó la trasandina.